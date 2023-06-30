Экс-замминистра здравоохранения Бурятии осудили за мошенничество

Наталью Бухольцеву приговорили к пяти годам лишения свободы условно

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Бывшая замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева приговорена к пяти годам лишения свободы условно за мошенничество, совершенное ею в должности главврача поликлиники Улан-Удэ. Об этом сообщили в пятницу в региональном следственном управлении СК России.

"В конце 2017 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Они решили совершить хищение денежных средств учреждения здравоохранения под видом оплаты фиктивного договора аренды медицинского оборудования. <…> Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Бухольцева организовала проведение аукциона, рассчитанного на победу фирмы своей соучастницы, после чего в январе 2018 года заключила договор аренды медоборудования с ежемесячными платежами почти в 1,5 млн рублей на общую сумму более 70 млн рублей. Как отметили в следственном управлении, в поликлинику была передана лишь часть имущества - отсутствовали две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки. "Главный врач поликлиники подписала акт приемки полного комплекта медицинского оборудования, после чего ежемесячно обеспечивала перечисление арендных платежей на счета фирмы своей соучастницы", - добавили в ведомстве. Было похищено более 9 млн рублей.

После назначения на пост замминистра здравоохранения Бурятии Бухольцева продолжала обеспечивать оплату аренды несуществующих лазерных установок. По приговору суда, помимо условного срока она лишена права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Ее соучастница приговорена к двум годам лишения свободы условно.