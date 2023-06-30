В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Среди них двое детей

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в городе Таштаголе Кемеровской области, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще два человека были госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"30 июня текущего года около 04:00 (00:00 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что после тушения пожара в одном из частных домов в городе Таштаголе обнаружены тела 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и 8-летних мальчика и девочки, с этого же адреса госпитализированы 39-летняя женщина и 17-летний подросток. По факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительно установлено, что 62-летней мужчина с супругой и внучкой приехали из города Новокузнецка навестить дочь", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:03 (29 июня, 23:03 мск) в частном жилом доме по улице Ленина в городе Таштагол. Пожар локализован в 04:00 (00:00 мск), ликвидирован в 04:30 (00:30 мск). В тушении пожара принимали участие семь человек и три единицы техники.