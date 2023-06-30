В Новосибирске трех человек осудили за кражу автомобилей

Участники организованной группы получили от 7 лет до 9,5 года колонии

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Трое участников организованной группы осуждены за кражу дорогостоящих автомобилей общей стоимостью 15 млн рублей в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.

"Заельцовским районным судом города Новосибирска постановлен приговор по уголовному делу в отношении Заузолкова М. В., Заржецкого А. Ю. и Семенова К. К., которые в составе организованной группы в период со 2 по 29 августа 2020 года на территории города Новосибирска совершали хищения дорогостоящих автомобилей (марок Toyota, Lexus, KIA и Hyundai) для их последующей продажи", - говорится в сообщении.

Члены группы осуждены по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Один из фигурантов также осужден за использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях сокрытия следов совершения преступления.

Заузолкова приговорили к 9,5 года исправительной колонии строгого режима за 6 преступлений, Заржецкого - к 7 годам исправительной колонии общего режима за 4 преступления, Семенова - к 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за 8 преступлений.

Приговор и постановление суда не вступили в силу.