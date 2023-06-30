Суд в Кемерове смягчил наказание основному собственнику "Зимней вишни" по делу о пожаре

Срок отбывания наказания в колонии снижен с 14 лет до 13 лет 10 месяцев

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд смягчил на два месяца наказание основному собственнику ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, гендиректору основного арендатора, а также техническому директору собственника ТРЦ, убрав отягчающее обстоятельство о совершении преступления организованной группой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор Заводского районного суда <...> изменить. Исключить указание суда о признании отягчающим обстоятельством Богдановой, Судденок, Соболева по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) о совершении преступления организованной группой", - огласила судья.

В результате наказание собственнику ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии и Богдановой смягчено с 14 лет до 13 лет 10 месяцев колонии, гендиректору основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежде Судденок с 13 лет и 6 месяцев до 13 лет 4 месяцев, техническому директору собственника ТРЦ Георгию Соболеву с 11 лет до 10 лет и 10 месяцев. Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях.

Директору компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорю Полозиненко и инженеру компании Александру Никитину, приговоренным к 6,5 и 5,5 года лишения свободы, также запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности. Пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину, осужденным на 6 и 5 лет колонии общего режима запрещено занимать должности представителей власти в противопожарной службе. Наказание охраннику "Зимней вишни" Сергею Антюшину оставлено без изменений - 8 лет лишения свободы.

Никитина и Генина освободили в связи с истечением срока отбывания наказания.