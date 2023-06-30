Из оздоровительного лагеря в Кузбассе госпитализировали 12 детей с признаками отравления

Работа лагеря временно приостановлена

ТАСС, 30 июня. Группа из 12 детей госпитализированы из детского лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области с призраками отравления. Работа лагеря временно приостановлена, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Западной-Сибирской железной дороги.

Детский оздоровительный лагерь "Магистраль" открыт в 2002 году, принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.

"В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области. К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание", - рассказал собеседник агентства.

Там также добавили, что, по уточненным данным, большая часть госпитализированных детей уже выписана из медучреждения.

По данным СК, состояние детей удовлетворительное.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что в Гурьевском районе в санатории-профилактории в медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие обратились 13 детей, все они были госпитализированы с признаками кишечной инфекции", - говорится в сообщении.

В следственном управлении добавили, что работников оздоровительного учреждения допрашивают, изъяты образцы продуктов питания и воды.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что в настоящее время проводится проверка законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних в санатории-профилактории "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области при участии работников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.