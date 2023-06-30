30 июня, 06:04

В Красноярском крае возбудили второе уголовное дело после кражи подростком оружия

Расследование уголовных дел контролирует краевая прокуратура

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Красноярском крае по факту исчезновения подростка, который украл оружие и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего <...>, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

24 июня 17-летний воспитанник детского дома в Бородино ушел из учреждения. Подросток украл у отца своего знакомого две единицы оружия с патронами и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов.

Расследование уголовных дел контролирует краевая прокуратура. Ведомство провело проверку работы детского дома, где находился мальчик, и выявила отсутствие контроля за воспитанниками. Детскому дому было внесено представление. 

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РоссияКрасноярский край
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