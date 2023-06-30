В Пензе возбудили дело о злоупотреблениях по факту завышения тарифа "Горводоканала"

В рамках расследования уголовного дела прошли обыски в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

ПЕНЗА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями работниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области на основании материалов, предоставленных сотрудниками ФСБ России и УФСБ региона, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в результате злоупотреблений полномочиями был необоснованно завышен тариф ООО "Горводоканал" на водоотведение в Пензе на 2022 год. В рамках расследования уголовного дела прошли обыски в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, была изъята служебная документация.

В среду первый заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Наталья Клак распоряжением главы региона была освобождена от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Она возглавляла региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению, которое в ноябре 2021 года было преобразовано в департамент. В сентябре 2022 года департамент был ликвидирован, его полномочия передали в Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. На посту первого замминистра Наталья Клак продолжала курировать сферу регулирования тарифов и энергосбережения.