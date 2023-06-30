В Приморье в суд направили второе дело против экс-кандидата в губернаторы Ищенко

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Следователи направили в суд второе уголовное дело в отношении гендиректора компании "Аврора-строй", бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО СК СЗ "Аврора-строй". <…> Предъявлено обвинение в том, что с февраля по апрель 2019 года, занимая должность генерального директора строительной компании, он заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве квартир в доме № 7 по ул. Сафонова во Владивостоке. Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены", - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате обмана, считает следствие, потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства, которая оказывается приобретателям жилых помещений.

Ищенко обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.