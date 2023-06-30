В Югре ландшафтный пожар вырос в 1,5 раза за сутки

Лесные пожары на территории автономного округа не зарегистрированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат ландшафтный пожар на площади 750 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"По состоянию на утро 30 июня в Югре проводятся работы по тушению ландшафтного пожара, локализованного на площади 750 га в Нефтеюганском районе. Лесные пожары на территории автономного округа не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили один ландшафтный пожар на 80 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 134 ландшафтных пожара на площади 21 845,33 га, 234 лесных пожара на площади 28 270,21 га, 5 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 523,5 га.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, ранее в Кондинском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.