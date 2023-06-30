В Челябинске завершили следствие по делу о хищении средств дольщиков "Речелстроя"

Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинске завершил расследование дела о хищении свыше 2 млрд рублей дольщиков строительства нескольких домов компании "Речелстрой". Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора организации Сергея Вегельмана, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые в 2014-2017 годах путем обмана похитили более 2 млрд рублей средств участников долевого строительства. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона Lake City.

Следователями СК РФ по уголовному делу проделан значительный объем работы: проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1,5 тыс. граждан, а также допрошены более 200 свидетелей. Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей, судом по ходатайству следователя СК арестовано имущество обвиняемых на сумму более 53 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

По данным пресс-службы СУ СК России по Челябинской области, при содействии следственного управления правительством Челябинской области утверждена программа по завершению строительства домов микрорайона для полного исполнения обязательств по предоставлению жилья всем дольщикам.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому разобраться с ситуацией вокруг одного из жилищных комплексов компании "Речелстрой". Глава государства позвонил одной из обманутых дольщиц. После звонка президента с пострадавшими связался и губернатор, который пообещал жестко контролировать достройку всех проблемных домов.