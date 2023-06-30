Мурманского предпринимателя обвинили в незаконной добыче песка

По данным СК, доход от незаконной деятельности превысил 24 млн рублей

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности возбуждено в Мурманске в отношении предпринимателя, который обвиняется в добыче песка без лицензии и дальнейшей продаже его на более чем 24 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории Мурманской области. Он обвиняется в предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 171 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по сентябрь 2022 года индивидуальный предприниматель организовал на территории Кольского района Мурманской области незаконную добычу песка, который в последующем продавал различным организациям, получив доход в сумме, превышающей 24 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления, которое было выявлено следователями следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.