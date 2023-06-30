В Центральном районе Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения реки

Центр гигиены и эпидемиологии взял пробы для проведения анализа

БАРНАУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Центральном районе Барнаула по факту обнаружения нефтепродуктов в реке Барнаулка, которая впадает в реку Обь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"29 июня в 22:00 поступило сообщение по факту обнаружения нефтепродуктов на поверхности воды р. Барнаулка в районе дома № 9 по улице Приречной. В администрации Центрального района состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принято решение ввести режим повышенной готовности", - сказано в сообщении.

В результате осмотра места происшествия установлено, что вдоль берега реки Барнаулки от проспекта Социалистического до площади Баварина наблюдаются маслянистые пятна. Центр гигиены и эпидемиологии взял пробы для проведения анализа. В данный момент проводится работа по удалению масляных пятен с поверхности воды. Глава города Вячеслав Франк проинформировал о происшествии губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.

Барнаулка, расположенная на юге Западной Сибири, относится к средним рекам и имеет протяженность около 167 км. В низовьях при впадении в Обь, Барнаулка течет по территории Барнаула, который был основан у ее устья. При впадении в Обь река довольно сильно загрязнена, ее русло в городской черте никак не обустроено.