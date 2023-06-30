В Приангарье осудили двух мужчин за похищение трех человек

Осужденные похитили двоих учредителей и начальника службы безопасности фирмы, добывающей золото в Бодайбинском районе

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к шести и семи годам лишения свободы двоих мужчин по делу о похищении троих руководителей золотодобывающей компании с целью вымогательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки шесть и семь лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, уголовное дело по статьям о похищении людей, вымогательстве и незаконном хранении боеприпасов было возбуждено в 2021 году. Осужденные похитили двоих учредителей и начальника службы безопасности фирмы, добывающей золото в Бодайбинском районе. Их целью было получить 50% в уставном капитале и часть дохода фирмы.

"Похищенных в результате дерзкого нападения на автомобильной дороге граждан злоумышленники удерживали на производственной базе, применяя физическую силу, угрожая жизни и здоровью и демонстрируя при этом огнестрельное оружие. Только после выполнения требований похитителей потерпевшие были отпущены", - сообщила пресс-служба управления ФСБ по Иркутской области.

По информации пресс-службы следственного управления СК по региону, в октябре 2021 года подозреваемые были задержаны. Во время обыска дома у одного из фигурантов обнаружены и изъяты боевые патроны.