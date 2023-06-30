В Бурятии задержали мужчину с 600 кг незаконно добытого байкальского омуля

По словам задержанного, такое количество рыбы он купил в местности Лемасово в районе села Посольское для личного пользования

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Житель Иркутской области стал фигурантом уголовного дела после задержания в Бурятии с почти 600 кг незаконно выловленного байкальского омуля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"На автодороге Р-258 "Байкал" в 4-х км от поселка Танхой был остановлен пикап 58-летнего иркутянина. В салоне и кузове внедорожника полицейские обнаружили 21 ящик с байкальским омулем (около 1 250 особей) и белым хариусом (62 особи). Общий вес перевозимой рыбы составил около 60 0 кг", - сообщили в полиции.

Рыба у подозреваемого изъята, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 175 УК РФ (приобретение в крупном размере имущества, заведомо добытого преступным путем). Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). По словам водителя, такое количество рыбы он купил в местности Лемасово в районе села Посольское для личного пользования. "Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Это пятый случай. Крайний раз он был осужден судом в апреле текущего года и приговорен к ограничению свободы на срок до двух лет", - добавили в пресс-службе.

С 20 июня 2023 года разрешена летняя любительская рыбалка на омуля на Байкале, промышленный лов байкальского омуля все еще под запретом. Основные правила любительской ловли омуля - это рыбалка с 05:00 до 22:00 по местному времени и на определенных участках Байкала: в Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском районе в Иркутской области. В сутки разрешено ловить не более 5 кг омуля, при себе рыбак может иметь не более 10 крючков. Пойманный омуль размером меньше 20 см должен выпускаться обратно в воду. С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение было сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны.