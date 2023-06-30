Акционера "Мотовилихинских заводов" Юрия Медведюка объявили в розыск

Он обвиняется в (злоупотреблении полномочиями

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Акционер пермского предприятия ПАО "Мотовилихинские заводы" Юрий Медведюк объявлен в розыск. Информация об этом размещена в базе МВД России.

"Медведюк Юрий Станиславович. Разыскивается по статье УК", - сообщается в базе.

Ранее ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило в отношении Медведюка уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, он, будучи членом совета директоров "Мотовилихинских заводов", вместе с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности технического перевооружения и модернизации предприятия. Это повлияло в том числе и на то, что банкротство компании не завершилось в плановые сроки.

"Мотовилихинские заводы" были признаны банкротом в 2018 году, на предприятии было введено конкурсное управление. Кредиторская задолженность заводов на тот момент составляла более 13,8 млрд рублей, вопросы финансового восстановления предприятия решаются совместно с госкорпорацией "Ростех".

ПАО "Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Урала, работающее в сфере металлургического производства, основано в 1736 году. На предприятии проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование.