Спасатели предупредили о сильных дождях в Бурятии в начале июля

На реках юго-западных, северных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму

ТАСС, 30 июня. Синоптики прогнозируют сильные дожди на территории Бурятии в ближайшие выходные и в начале следующей недели. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"1-2 июля по республике ожидаются сильные дожди, грозы, ливни и порывистый ветер", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на реках юго-западных, северных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.

Уровень воды в реке Селенге в Улан-Удэ за последние сутки вырос на 10 см. На севере Бурятии наблюдается выход воды в пойму на реке Верхняя Ангара, близ села Уоян. Река Гоуджекит рядом с одноименным селом также вышла в пойму.

В соседнем Забайкальском крае, по данным регионального метеоцентра, 1-3 июля ожидаются дожди в северных и восточных районах.