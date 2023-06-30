Начальника миграционного управления воронежского УМВД задержали по подозрению в коррупции

С подозреваемым проводятся следственные действия

ТАСС, 30 июня. Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Воронежской области задержан по подозрению в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следователями следственного управления возбуждено уголовное дело на основании материалов, предоставленных коллегами из УФСБ, в отношении начальника УВМ ГУ МВД России по Воронежской области по фактам взяток", - сказали в ведомстве.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.