30 июня, 07:08

На въезде в Сочи задержали наркоторговцев

Они пытались ввезти на курорт около 1 кг мефедрона

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали на въезде в Сочи наркоторговцев из Красноярского края, пытавшихся провезти в город-курорт около 1 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"32-летний мужчина и 26-летняя женщина из Красноярского края пытались провезти около 1 кг мефедрона в город-курорт. На посту ДПС полицейские под приборной панелью в салоне иномарки обнаружили свертки с наркотиком. Наркоторговцы купили партию мефедрона онлайн в Московской области и везли его для сбыта в Сочи. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Санкция статьи за наркоторговлю подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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