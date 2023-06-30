30 июня, 07:17,
обновлено 30 июня, 07:23
Дело в отношении Сергея Фургала

ГП просит Верховный суд рассмотреть в Москве или Подмосковье второе дело Фургала

Сергей Карпухин/ ТАСС
Сергей Фургал
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Защита настаивает на рассмотрении второго дела в Хабаровском крае

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд РФ рассмотреть в Москве или Московской области второе уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее за организацию убийств предпринимателей.

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Как уточнил корреспонденту ТАСС один из адвокатов экс-губернатора, защита настаивает на рассмотрении второго дела в Хабаровском крае.

"У нас с защитниками консолидированное решение - рассмотреть второе дело в Хабаровском крае. Надзорное ведомство просит Верховный суд рассмотреть его в Москве или Подмосковье", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, в пятницу Верховный суд определит подсудность рассмотрения второго дела в отношении Фургала и других фигурантов, а также решит вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.  

Теги:
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
© Информационное агентство ТАСС
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