ГП просит Верховный суд рассмотреть в Москве или Подмосковье второе дело Фургала

Защита настаивает на рассмотрении второго дела в Хабаровском крае

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд РФ рассмотреть в Москве или Московской области второе уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного ранее за организацию убийств предпринимателей.

Как уточнил корреспонденту ТАСС один из адвокатов экс-губернатора, защита настаивает на рассмотрении второго дела в Хабаровском крае.

"У нас с защитниками консолидированное решение - рассмотреть второе дело в Хабаровском крае. Надзорное ведомство просит Верховный суд рассмотреть его в Москве или Подмосковье", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, в пятницу Верховный суд определит подсудность рассмотрения второго дела в отношении Фургала и других фигурантов, а также решит вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.