Жителя Тувы госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В прокуратуре республики сообщили, что на территории района ввели карантин

ТАСС, 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "сибирская язва". На территории района введен карантин. Об этом ТАСС в пятницу сообщила прокуратуры республики.

"Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы. <…> На территории Барун-Хемчикского района введены ограничительные мероприятия (карантин - прим. ТАСС)", - сообщили в прокуратуре.

Предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. "29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования", - пояснили в ведомстве.

Также было установлено, что мясо конины без ветеринарного свидетельства купил житель города Ак-Довурак. "Мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования. По данному факту следственными органами проводится проверка", - сообщили в прокуратуре.

Правительство Республики Тыва сообщило, что состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжелое. "На месте очага в настоящее время проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб под руководством администрации Барун-Хемчикского района. <…> Служба ветеринарии республики проводит обследование животных в очаге заражения и их вакцинацию. Устанавливается круг лиц, которые имели контакт с больным и могли употреблять, возможно, зараженное инфекцией мясо домашнего скота", - пояснили в пресс-службе правительства.

В 2023 года в Кызылском районе Тувы был введен карантин по сибирской язве. У быка на одной из чабанских стоянок предварительно методом ПЦР был подтвержден этот диагноз. Повторный анализ диагноз не подтвердил. По данным регионального Роспотребнадзора, симптомы сибирской язвы у людей и животных в очаге заболевания после осмотра не обнаружены. Карантин был снят в конце мая.