В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 90 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили административное здание в Нехотеевке и два автомобиля в хуторе Панков

БЕЛГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 90 боеприпасов. Повреждения получили административное здание в Нехотеевке и два автомобиля в хуторе Панков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий. Также под обстрел попало село Журавлевка. Удары наносились из ствольной артиллерии - зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий", - написал губернатор.

По его словам, в Борисовском районе 29 июня обстреляли окраину села Богун-Городок, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 8 минометных снарядов. "В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по окраине села Сподарюшино - 10 минометных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка - зафиксировано 10 прилетов. Еще 2 минометных снаряда противник выпустил по КПП. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

В Шебекинском городском округе в четверг по селу Новая Таволжанка было выпущено 20 артиллерийских и 9 минометных снарядов, в поселке Маслова Пристань сбит один беспилотник противника. В селе Середа зафиксировано 4 прилета - били из миномета, по хутору Панков выпущено 5 минометных снарядов. "Повреждены забор частного домовладения и два автомобиля", - добавил губернатор.

Пострадавших в результате обстрелов 29 июня нет.