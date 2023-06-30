В Башкирии на детей напал рой пчел

Из пострадавших извлекли 465 жал

ТАСС, 30 июня. Рой домашних пчел напал на двух мальчиков в Ишимбайском районе Башкирии. В реанимации медики извлекли из детей около 465 пчелиных жал, сообщили в детской больнице города Стерлитамака на странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка. Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им была оказана первая помощь, после чего на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации детской больницы города Стерлитамак. <…> В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела - конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы", - сообщили в учреждении.

Отмечается, что спасением братьев занимался врач Григорий Саарян. В больнице добавили, что состояние мальчиков улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается, дети находятся под наблюдением врачей.

В селе Ахмерово два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей, где на них напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетнему мальчику удалось сбежать, добраться до дома и сообщить о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться.

В новость внесена правка (11:26) - передается с исправлением фамилии врача в третьем абзаце, верно - Григорий Саарян