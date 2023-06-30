30 июня, 08:10
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", целью прилетов были объекты, используемые режимом Владимира Зеленского "для ведения войны"

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Несколько серий взрывов прозвучало ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Сегодня ночью в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, <...> прозвучало несколько серий взрывов, - написал он в своем Telegram-канале. - Часть из них - это работа [систем] ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей города, другая часть - прилеты по целям".

Рогов отметил, что "по традиции целью прилетов были объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны, места расположения боевиков ВСУ, а также склады техники и боеприпасов" украинской армии. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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