Бывшую жену племянника Назарбаева приговорили к восьми годам лишения свободы

По делу Гульмиры Сатыбалды проходят семь человек. По версии следствия, они в период с 2018 по 2020 год не выполнили работы по проекту обогрева левого берега реки Сырдарья в Кызылорде и расхитили вверенное им имущество в особо крупном размере

АСТАНА, 30 июня. /ТАСС/. Суд города Кызылорды по делу о хищении в особо крупном размере приговорил бывшую жену племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды к восьми годам заключения. Об этом сообщило агентство Тенгриньюс.

В начале мая суд казахстанской столицы приговорил Сатыбалды к семи годам лишения свободы по статьям "Самоуправство" и "Похищение человека".

Как отмечает агентство, по делу Сатыбалды на скамье подсудимых в Кызылорде оказались семь человек. По версии следствия, они в период с 2018 по 2020 год не выполнили работы по проекту обогрева левого берега реки Сырдарья в городе и расхитили вверенное им имущество в особо крупном размере. Действия подсудимых нанесли ущерб в размере 441 млн тенге ($979 тыс.).

"Подсудимая Сатыбалды признана виновной в совершении преступления. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы. Учитывая более ранний приговор подсудимой от 5 мая в Астане, путем поглощения менее строгого наказания более строгим в качестве окончательного наказания было назначено восемь лет лишения свободы", - пояснили в судебной инстанции.

Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы, который приходится племянником Назарбаева. Казахстанский суд 26 сентября 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. 13 марта того же года Антикоррупционная служба Казахстана задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании "Казахтелеком". 17 марта против него и его бывшей супруги Гульмиры было начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.