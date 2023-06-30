Полиция Таиланда завершила расследование отравления 14 человек цианидами

Против женщины, совершавшей преступления выдвинуто 80 обвинений, ей грозит смертная казнь

БАНГКОК, 30 июня. /ТАСС/. Полиция завершила расследование по делу об отравлении со смертельным исходом по меньшей мере 14 человек цианидами (солями синильной кислоты). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя начальника полиции.

По его информации, Сарарат Рангсивуттхапхон, совершившая серию убийств с 2015 по 2023 год, была должником большинства своих жертв, а у некоторых она похитила личное имущество. Как утверждает полиция, женщина так и не созналась в преступлении, но подтвердила использование ею цианида. Против нее выдвинуто 80 обвинений, включая отравление цианидами, подделку документов, кражу и преднамеренное убийство, которое в Таиланде карается смертной казнью, утверждает агентство.

Заместитель начальника таиландской полиции отметил, что теперь будут установлены более строгие правила доступа к цианиду.

Сарарат Рангсивуттхапхон была задержана 28 апреля. Ее жертвами стали 14 человек из восьми провинций. На момент задержания женщина была на четвертом месяце беременности. Власти Таиланда объявили ее самой опасной серийной убийцей в истории страны, сообщает Reuters.