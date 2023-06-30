В Дагестане экс-главу села Доргели арестовали за превышение должностных полномочий

В пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили, что обвиняемого поместили под стражу

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное в отношении экс-главы села за превышение должностных полномочий. Бывший чиновник арестован. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"Следственным отделом по Каспийску СУ СК РФ по Дагестану расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы МО "село Доргели", обвиняемого в превышении должностных полномочий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. В отношении бывшего главы села <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2020 года при отсутствии каких-либо законных оснований вынес и подписал 27 постановлений о предоставлении жителям села земельных участков, находящихся в границах земельного участка площадью 2,5 га, достоверно зная о том, что данный участок на праве пожизненного владения принадлежит главе КФХ "Чомарт".

"Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия. В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий его местонахождение установлено", - добавили в пресс-службе.