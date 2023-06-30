В Луганске около 34 тыс. абонентов остались без водоснабжения из-за ремонта

Специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко отметил, что идут ремонтные работы на водоводах

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 34 тыс. абонентов в двух районах города Луганска оставались без централизованного водоснабжения из-за ремонтов на водоводах. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко в пятницу.

"С утра 30 июня аварийно прекращена подача воды в два района города Луганска - Жовтневый и Артемовский. В Артемовском районе без водоснабжения остались около 14 тыс. абонентов, в Жовтневом - порядка 20 тыс.", - сказал он.

Бидлюченко отметил, что специалисты "Луганскводы" совместно с сотрудниками "Мосводоканала" ведут ремонтные работы на водоводах, подачу воды планируют возобновить к вечеру 30 июня.