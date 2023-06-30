В Татарстане потушили пожар после взрыва пустого нефтерезервуара

В результате происшествия погибли два человека

ТАСС, 30 июня. Пожарные потушили пожар на площади 2 кв. м, возникший после взрыва пустого наземного резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана, сообщили в пятницу в ГУ МЧС России по Татарстану. От взрыва погибли два человека.

"В 10:21 мск поступило сообщение о происшествии в товарном парке по адресу: Заинский район, село Старое Маврино. Силы и средства Заинского пожарно-спасательного гарнизона направлены по рангу пожара № 3. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходило горение на площади 2 кв. м недействующего наземного резервуара (находился на реконструкции). Ранг пожара понижен до 1-бис. В 11:01 мск горение полностью ликвидировано", - говорится в сообщении. В главке отметили, что есть пострадавшие.

Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили о двух погибших при взрыве порожнего резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино в Татарстане.