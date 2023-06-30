На Камчатке вулкан Шивелуч повторно за трое суток выбросил столб пепла на высоту 3 км

МЧС рекомендует не приближаться к вулкану на расстоянии ближе, чем на 25 км

ТАСС, 30 июня. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) спустя трое суток после последнего выброса пепла на вулкане Шивелуч до 3 км зафиксировали повторный пепловый столб на такую же высоту. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным KVERT, днем 30 июня был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3 000 м при высоте самого исполина - 3 283 м", - говорится в сообщении. Ранее 27 июня вулкан выбросил столб пепла на такую же высоту.

По информации специалистов, пепел состоит в основном из осколков вулканического стекла и физически идентичен пеплу, который образуется при извержениях вулканов. Пепловый шлейф распространяется в западном направлении. На пути его следования населенных пунктов нет. Но при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла на территории Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных районов.

МЧС рекомендует не приближаться к вулкану на расстоянии ближе, чем на 25 км. Руководителям туристических фирм рекомендуется воздержаться от выхода на маршрут в районе вулкана Шивелуч.

На данный момент вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, то есть объект представляет угрозу для низколетящих самолетов.