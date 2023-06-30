30 июня, 10:12

Директора рязанского предприятия подозревают в неуплате налогов

Мужчина скрыл средства на сумму более 40 млн рублей

ТАСС, 30 июня. Руководитель металлургического предприятия в Рязанской области подозревается в неуплате налогов на более чем 40 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В отношении генерального директора металлургического предприятия возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2022 года по май 2023 года руководитель предприятия, зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 40 млн рублей. 

Теги:
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