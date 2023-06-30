В Кировской области задержали организаторов нарколаборатории

Изъято около 3,5 тонны химических реагентов, а также более 160 килограммов наркотика альфа-PVP и оборудование

ТАСС, 30 июня. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области и следователи регионального управления МВД задержали организаторов нелегального производства наркотиков и изъяли 3,5 тонны химических реагентов. Об этом в пятницу журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники совместно с сотрудниками отряда специального назначения "Гром" задержали двоих работников нелегального производства. Изъято около 3,5 тонны химических реагентов, а также более 160 кг наркотика альфа-PVP и оборудование", - говорится в сообщении.

Также полицейские задержали межрегионального курьера, который получал готовый товар для дальнейшего сбыта в регионах России, сказала Волк.

Известно, что злоумышленники купили дом в одном из районов Кировской области, а также средства индивидуальной защиты, упаковочные материалы и лабораторное оборудование для производства запрещенных веществ.

Следователями следственной части СУ УМВД России по Кировской области возбуждены уголовные дела (ст. 210 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемые заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.