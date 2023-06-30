СМИ: число погибших в результате последствий сильных ливней в ЮАР возросло до семи

Травмы получили шесть человек, передает радиостанция SABC

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Число погибших из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни на юго-востоке ЮАР, увеличилось до семи. Об этом сообщила в пятницу местная радиостанция SABC.

Все жертвы зафиксированы в Квазулу-Наталь, отметила она. Еще шесть человек получили ранения. Ранее власти объявили о четырех погибших. Сильнее всего пострадал Дурбан, крупнейший город Квазулу-Наталь, и его окрестности. Разрушены 70 домов, растет число жителей, оказавшихся без крова.

Затяжные дожди начались в ЮАР в минувший вторник. Они затронули юго-восточные, северо-западные и западные районы страны, включая мегаполис Кейптаун.

Обильные дожди, выпавшие в сухой сезон, стали неожиданностью для метеорологов. В зимний период, который приходится в Южном полушарии на июнь - август, на юге Африки обычно нет дождей и стоит холодная для этих мест погода. Однако в этом году зима в ЮАР сопровождается ливнями, что, по мнению ряда специалистов, говорит смене климатических доминант в мире, когда природный феномен Ла-Нинья сменился более жарким Эль-Ниньо. Последний грозит планете продолжительными ливнями и жарой.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди сохранятся в ближайшие дни на юго-востоке и северо-западе ЮАР.