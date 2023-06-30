Дело о подделке документов в связи с убийством Дугиной направлено на апелляцию

Осужденные не согласились с постановленным приговором и подали на него жалобы

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Тулы направил в Тульский областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке дело Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, осужденных за подделку документов, в том числе свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

"Уголовное дело в отношении Кузнецова А. П. и Сучкова А. Ю. направлено в Тульский областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

В конце мая пресс-служба Пролетарского районного суда сообщала, что защита и осужденные не согласились с постановленным приговором и подали на него апелляционные жалобы.

Суд 2 мая приговорил Сучкова и Кузнецова к 3,5 года колонии общего режима. Их признали виновными по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такового документа, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления). Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 2,5 года.

В суде фигуранты частично признали вину, по их словам, они не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль будут применены для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.