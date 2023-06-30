В ЛНР с 2014 года погибли почти 60 детей в результате обстрелов со стороны ВСУ

Как отметила врио главы республики Анна Сорока, на освобожденных территориях все еще имеются значительные повреждения и частично заминированные участки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 58 детей погибли на территории ЛНР с 2014 года в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщила советник врио главы республики Анна Сорока.

"На данный момент мы говорим о том, что на территории Луганской Народной Республики погибло более чем 58 детей", - сказала она в рамках парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

По ее словам, на освобожденных территориях все еще имеются значительные повреждения и частично заминированные участки, поэтому не всю информацию о погибших детях возможно проверить.

"Есть информация о погибших детях, которую предстоит собрать и проверить. <…>. Мы мечтаем, что зафиксируем все эти преступления и наступит справедливость", - подчеркнула Сорока.