30 июня, 10:18

В Ижевске суд по делу бывшего директора компании, охранявшей школу, назначили на 6 июля

В отношении Злобина избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

ТАСС, 30 июня. Суд по уголовному делу в отношении бывшего директора частной охранной компании, охранявшей школу №88 в Ижевске, где в сентябре 2022 года было совершено нападение, начнется 6 июля. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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"В Октябрьский районный суд г. Ижевска поступило уголовное дело в отношении бывшего директора ООО частная охранная организация "Щит" Злобина А. Судебное заседание назначено на 6 июля 2023 года на 10:00 (09:00 мск)", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Злобин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, Злобин, будучи руководителем охранной организации, осуществлявшей на основании контракта охрану МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №88" города Ижевска, не обеспечил надлежащим образом ее охрану, в результате чего в сентябре прошлого года на школу было совершено вооруженное нападение. В отношении Злобина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Стрельба в школе №88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. В результате ЧП погибли 18 человек, более 20 пострадали. 

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