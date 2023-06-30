СК возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в Зеленограде

В результате ЧП пострадали два человека

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи столичного управления СК возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде, где пострадали двое рабочих. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - говорится в сообщении.

Днем 30 июня у одного из производственных корпусов "Технополис Москва", расположенном на улице Конструктора Лукина в Зеленограде, в результате деформации стрелы башенного крана произошло падение строительного леса на двух рабочих. Пострадавшими оказались мужчины 1978 и 1985 годов рождения, они экстренно доставлены в столичную больницу. Следователи осматривают место происшествия и изучают строительную документацию, планируется назначить судебно-медицинскую и строительно-техническую экспертизы.