Суд приговорил к 15 годам колонии стрелявшего из гранатомета в жителя Попасной бойца ВСУ

Эдуард Колесник признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил в пятницу к 15 годам лишения свободы стрелка 24-й механизированной бригады ВСУ Эдуарда Колесника, стрелявшего из гранатомета в мирного жителя города Попасная. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"По версии следствия, около 15 часов 24 апреля 2022 года Колесник, наблюдая за уличной обстановкой из оставленной собственниками квартиры на 9-м этаже одного из домов в городе Попасная, увидел вышедшего из расположенного в соседнем доме бомбоубежища безоружного мирного жителя. Испытывая неприязнь к местному населению из-за их пророссийской позиции, обвиняемый прицельно выстрелил по прохожему из подствольного гранатомета, закрепленного на автомате АК-74", - сообщили в ГВП. В результате 60-летнему мужчине были причинены осколочные ранения.

Колесник признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, совершенном по мотивам политической и идеологической вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.