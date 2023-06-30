30 июня, 11:25

Главу Анжеро-Судженска обвинили в получении взятки и незаконном предпринимательстве

Сумма взятки составила 1,9 млн рублей

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Задержанному главе Анжеро-Судженска Кемеровской области предъявили обвинение в получении взятки в 1,9 млн рублей, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Главе Анжеро-Судженского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в августе 2020 года глава города получил от директора строительной фирмы 1,9 млн рублей и после этого помог заключить муниципальные контракты на 117 млн рублей. Планировалось строительство двух многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, а также детей сирот. При этом застройщик работы не завершил, в настоящий момент фирма находится в стадии ликвидации.

Помимо этого с 2019 по 2023 год обвиняемый незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным сайта городской администрации, главой с 2019 года является Александр Рыбалко. До этого он возглавлял Губернскую страховую компанию, а также работал на руководящих должностях коммерческих предприятий Кемеровской области. 

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РоссияКемеровская область
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