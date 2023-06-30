На Урале прокуратура изучит личные дела всех детей опекуна, обвиняемой в убийстве ребенка

В пресс-службе ведомства сообщили, что уже проверили детский сад, куда ходил ребенок, опросили воспитателей и медицинских работников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Прокуроры изучат личные дела всех детей, переданных семье опекуна, обвиняемой в убийстве шестилетнего ребенка в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В рамках надзорных мероприятий из отдела опеки и попечительства управления социальной политики № 25 истребованы личные дела всех детей, переданных семье обвиняемой под опеку, опрошены сотрудники органа опеки на предмет проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами", - говорится в сообщении.

В настоящее время проверен детсад, куда ходил ребенок, опрошены воспитатели и медицинский работник, указавшие на факты фиксации телесных повреждений у мальчика в период, когда он посещал детсад, а также на регулярные пропуски с января 2023 года. Кроме того, проверка также проводится в отношении сотрудников детской городской больницы.

В понедельник опекун заявила о пропаже ребенка, после чего были организованы масштабные поиски, в которых участвовали порядка 1,5 тыс. человек, в том числе горожане и сотрудники правоохранительных органов. Позже было обнаружено тело ребенка, его 33-летняя опекун задержана. Возбуждены два уголовных дела - о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, и об убийстве. В пятницу суд арестовал опекуна на два месяца. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что назначена служебная проверка в управлении соцполитики № 25, сотрудники которого патронировали семью погибшего мальчика. По данным уполномоченного по правам ребенка региона Игоря Морокова, были сигналы о неблагополучии в семье опекунов, но сотрудники органов системы профилактики бездействовали.