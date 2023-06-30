Суд в Екатеринбурге арестовал женщину, обвиняемую в убийстве опекаемого ею ребенка

Веронику Наумову взяли под стражу до 26 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал до 26 августа Веронику Наумову - опекуна найденного погибшим шестилетнего мальчика, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц и 29 дней, до 26 августа", - огласила судья резолютивную часть решения.

Само заседание прошло в закрытом режиме.

Наумовой предъявлено обвинение по статьям УК РФ об убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.

В СК сообщили, что женщина не признала вину.

"Она говорит, что это был несчастный случай. Фактически вину в убийстве она не признает", - сообщила старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области Евгения Дидык.