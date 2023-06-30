В Ярославской области возбудили дело из-за нецелевых трат на покупку и ремонт теплохода

Пресс-служба региональной транспортной прокуратуры отметила, что общая сумма ущерба составила 8,8 млн рублей

ТАСС, 30 июня. Транспортная прокуратура выявила нарушения в приобретении управлением культуры администрации Рыбинска Ярославской области пассажирского теплохода стоимостью 7 млн рублей, его состояние не отвечало требованиям безопасности и на ремонт пришлось потратить еще 1,8 млн рублей. По фактам нецелевого использования средств возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба Ярославской транспортной прокуратуры.

"Материалы проверки ярославская транспортная прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что нецелевое использование денежных средств было допущено руководителем управления культуры администрации города Рыбинска для "создания преимуществ отдельным коммерческим организациям".

Прокуратура установила, что управление культуры приобрело пассажирский теплоход, не отвечающий требованиям безопасности. На эти цели по муниципальной программе по развитию культуры и туризма было выделено 7 млн рублей. На его ремонт потрачено более 1,8 млн рублей. "В результате местному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 8,8 млн рублей", - отметили в пресс-службе.