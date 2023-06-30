Срок следствия по делу Беркович и Петрийчук продлили до 16 сентября

Режиссера и драматурга обвиняют в оправдании терроризма

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Срок следствия по делу об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук продлен до 16 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Хамовнического суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении им ареста.

"Срок следствия по делу продлен на два месяца, до 16 сентября", - сказал следователь СК.

Срок ареста двух обвиняемых истекает в начале июля.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Драматург Светлана Петрийчук написала сценарий.