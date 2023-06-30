30 июня, 11:49

СК заявил, что к убийству двух из четырех человек в Кузбассе причастен 15-летний подросток

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Суд отправил под стражу жительницу города Березовского в Кемеровской области, обвиняемую в убийстве четырех человек. Также выяснилось, что к убийству двух из них причастен 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе проведенных следственных и процессуальных действий было установлено, что к убийству двоих лиц также причастен 15-летний подросток, находившийся в доме. Он задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что подросток не является родственником обвиняемой или погибших. Также уточняется, что обвиняемую в убийствах женщину отправили под стражу по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 

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РоссияКемеровская область
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