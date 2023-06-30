В Японии около 250 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

В некоторых частях острова Кюсю ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 250 тыс. человек в юго-западной префектуре Фукуока в Японии получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за угрозы подтоплений и оползней, вызванных сильными дождями в регионе. Об этом сообщается в пятницу на сайте префектуры.

В нескольких центральных районах Фукуоки предупреждение затрагивает всех жителей, в других рекомендации получили в основном пожилые, которым обычно сложно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Мощный циклон в пятницу накрыл юго-западные регионы Японии. В некоторых частях острова Кюсю ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток. Менее интенсивные дожди также пройдут и в других префектурах на основном острове Хонсю, расположенных вдоль Японского моря.