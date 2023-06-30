30 июня, 11:56

Актер Николай Ефремов госпитализирован после падения из окна третьего этажа дома в Москве

Артем Геодакян/ ТАСС
Николай Ефремов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Мужчина объяснил медикам, что упал случайно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сын Михаила Ефремова Николай упал из окна квартиры на третьем этаже в Москве и госпитализирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел накануне на Пролетарском проспекте. Из окна квартиры на третьем этаже выпал Николай Ефремов. Мужчина объяснил медикам, что упал случайно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Николай Ефремов госпитализирован в тяжелом состоянии. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, Николай Ефремов состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Николай Ефремов - сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова. В 2013 году окончил ГИТИС по специальности "актерское искусство", мастерская А. В. Бородина. 

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