Число отравившихся в ресторане Петербурга выросло до 95

Среди них оказались 76 детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Число человек, отравившихся в ресторане Grand Bianco в Петербурге, выросло до 95, сообщила в пятницу пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд"), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом №36 в период с 24 июня по 29 июня пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах Петербурга остаются на лечении пять детей и один взрослый.

Ранее объединенная пресс-служба судов города сообщала, что среди посетителей ресторана зафиксировали 50 случаев острой кишечной инфекции. Заболевшие участвовали в банкетах по случаю окончания школы. Куйбышевский районный суд на 90 дней приостановил работу ресторана на канале Грибоедова. В заведении обнаружили множественные санитарные нарушения.