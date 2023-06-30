Число пострадавших при украинском обстреле Ясиноватой возросло до девяти

В администрации города ранее сообщали о шести пострадавших

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинской армии, возросло до девяти. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

"К сожалению, еще три человека получили ранения в результате обстрела <...> города Ясиноватая", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Шевченко, общее количество пострадавших за 30 июня - девять.

Ранее в администрации города сообщали о шести пострадавших.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций украинской армии по Ясиноватой выпущено 18 реактивных и артиллерийских снарядов. Огонь велся в том числе по центру города. Повреждены также два многоквартирных дома и пять частных домов, один из них после прямого попадания был охвачен огнем.