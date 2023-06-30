30 июня, 12:28,
обновлено 30 июня, 12:58
Военная операция на Украине

Число пострадавших при украинском обстреле Ясиноватой возросло до девяти

В администрации города ранее сообщали о шести пострадавших

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинской армии, возросло до девяти. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"К сожалению, еще три человека получили ранения в результате обстрела <...> города Ясиноватая", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Шевченко, общее количество пострадавших за 30 июня - девять.

Ранее в администрации города сообщали о шести пострадавших.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций украинской армии по Ясиноватой выпущено 18 реактивных и артиллерийских снарядов. Огонь велся в том числе по центру города. Повреждены также два многоквартирных дома и пять частных домов, один из них после прямого попадания был охвачен огнем. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация