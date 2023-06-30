Минюст назвал ненаучной экспертизу, ставшую основой для дела Беркович

В Российском федеральном центре судебной экспертизы при ведомстве в ответ на адвокатский запрос заявили, что заключения, сделанные на основе деструктологии, не соответствуют федеральному закону

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ счел экспертизу, которая легла в основу уголовного дела обвиняемой в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович, не основанной на научном знании. Об этом сообщает в пятницу корреспондент ТАСС из зала Хамовнического суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ей ареста.

"РФЦСЭ при Минюсте России в ответ на адвокатский запрос о комплексной деструктологической судебной экспертизе ответил, что такая экспертиза как вид не существует и не может быть включена в перечень судебных экспертиз по причине того, что деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями", - заявил в суде адвокат Сергей Бадамшин.

Он зачитал ответ из РФЦСЭ на адвокатский запрос о том, может ли являться деструктологическая экспертиза судебной. "Согласно ст. 8 федерального закона о судебно-экспертной деятельности, заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Деструктологическая экспертиза не может соответствовать указанному основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных", - сказано в документе, зачитанном адвокатом. Судья приобщила этот документ к делу.

В основу дела режиссера Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, возбужденного по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), легла деструктологическая экспертиза историка религии Романа Силантьева. Причиной возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Драматург Светлана Петрийчук написала сценарий к спектаклю.