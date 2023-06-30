Суд в Пскове назначил условные сроки фигурантам дела о хищении служебных автомобилей МВД

Уголовное дело в отношении еще шести человек находится на завершающей стадии расследования

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Пскове признал виновными трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, похитивших 20 автомобилей. Они получили от 3,5 до 5 лет лишения свободы условно, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области.

"Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительных приговоров в отношении трех из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошеннических действий в особо крупном размере и других преступлений. Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5 лет", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, наказание они будут отбывать условно. Уголовное дело в отношении еще шестерых подследственных, половина из которых содержится под стражей, находится на завершающей стадии расследования. С 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, похитили бюджетные средства МВД России на сумму почти 11 млн рублей.

"Также похитили мошенническим путем 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате указанных и иных противоправных действий общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

При проведении обысков следователи изъяли у фигурантов наличные на сумму около 1 млн рублей, а также наложили арест на их движимое и недвижимое имущество в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей. "Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области", - отмечается в сообщении.

В мае 2021 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Псковской области сообщал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, похитивших автомобили. В отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций после хищения 11 служебных автомобилей было возбуждено три уголовных дела. Позже их объединили в одно производство.