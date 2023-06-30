В Новосибирской области возбудили дело за предоставление сиротам непригодного жилья

На его закупку направили более 18,7 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении сотрудников администрации Венгеровского района Новосибирской области возбудили после предоставления детям-сиротам жилья, не соответствующего санитарным нормам. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале областной прокуратуры.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Венгеровского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области добавили, что уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства". По версии следствия, сотрудники администрации Венгеровского района, зная, что объект капитального строительства не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям, приобрели жилье и предоставили по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По данным областной прокуратуры, районная администрация для этой цели заключила 12 муниципальных контрактов, из бюджета Новосибирской области выделили более 18,7 млн рублей.

Также прокурор направил в суд девять исковых заявлений в защиту прав детей-сирот с требованием к администрации обеспечить их жилыми помещениями.